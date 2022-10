Nenavadno dogajanje v Ljubljani: pobegnil konj s kočijo

Včeraj nekaj pred 13. uro so policiste obvestili, da je s hipodroma Stožice pobegnil konj s kočijo.

Po do zdaj znanih podatkih se je žival splašila ter nato pobegnila do rondoja Tomačevo, nato pa po levem vozišču po Štajerski cesti na Brnčičevo ulico.

Policisti so konja izsledili, prav tako pa je konja opazil policist konjenik v prostem času, ki mu je uspelo konja umiriti in zadržati na kraju. Konja, ki po prvih podatkih ni poškodovan, so vrnili na hipodrom.

Nato pa so policisti opravili še ogled treh osebnih vozil, ki jih je s kočijo na poti poškodoval. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje morebitne škode, nato pa bodo ukrepali skladno z zakonodajo.