Nenavadna prometna v Mariboru, dva lažje poškodovana

Policisti so v petek okoli 13. ure na območju Mestne občine Maribor obravnavali prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami. Sprva je prišlo do trčenja med voznikom osebnega avtomobila in peško na prehodu za pešce. Nato pa je v ustavljen avto trči še tovornjak in ga porinil v nadstrešnico avtobusnega postajališča. Dve osebi sta poškodovani.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, se je peška v nesreči lažje poškodovala. Ko je voznik zapustil vozilo in se namenil proti peški, pa je v njegovo vozilo, v katerem je bila sopotnica, trčil voznik tovornega vozila. Ustavljen avtomobil je odbilo naprej in izven vozišča na avtobusno postajališče, kjer je trčilo v nadstrešnico avtobusnega postajališča. Pri tem se je potnica lažje poškodovala. Na tovornem vozilu je bilo še eno vozilo, ki je bilo pri tem poškodovano. Obema voznikoma je policija izdala plačilni nalog.