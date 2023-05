Nenavadna prometna nesreča: med Bledom in Bohinjem z avtom zbil medveda

Iz Uprave RS za zaščito in reševanje poročajo o prometni nesreči, ki se ne dogaja ravno pogosto. Včeraj ob 22.11 je na cesti Bled–Bohinj v bližini naselja Nomenj osebno vozilo zbilo medveda. Kot so sporočili, so gasilci PGD Bohinjska Bistrica požarno in prometno zavarovali kraj nesreče. Nadalje so tudi odklopili akumulator na vozilu ter nudili pomoč policiji in lovcem LD Nomenj – Gorjuše. O poškodbah oseb v vozilu ne poročajo.