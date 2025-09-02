Nenavadna nesreča v Murski Soboti: bučno seme na vozišču, motorist končal v bolnišnici (FOTO)

Ob 14.39 so bili soboški policisti obveščeni o prometni nesreči v Murski Soboti na Lendavski ulici, v kateri je bil udeležen voznik motornega kolesa. »Po prvih informacijah je nesreča posledica razsutega tovora,« je sporočil vodja urada direktorja PU Murska Sobota Igor Kavaš, ki je dodal: »Udeležence v cestnem prometu na relaciji Noršinska cesta - Lendavska ulica v Murski Soboti opozarjamo na previdno vožnjo, saj je na vozišču razsipana večja količina tovora - bučno seme.«

Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal

Že pred nesrečo se je namreč traktoristu madžarskih registrskih tablic med vožnjo skozi mesto Murska Sobota odprla ena stranica na prikolici, v kateri je prevažal bučno seme, to pa se je med vožnjo razsulo po cestišču. Bučno seme je razsuto vse od krožišča pri podvozu do glavnega križišča na Lendavski ulici, na razdalji več sto metrov. Na delu pa so že uslužbenci Komunale Murska Sobota, ki čistijo cestišče, ter gasilci, ki pomagajo pri odstranjevanju posledic nesreče. Cesta od dvojnega krožišča pri trgovini Lidl je zaradi čiščenja cestišča zaprta proti podvozu oziroma proti središču mesta, je prav tako bil za promet začasno ustavljen v nasprotni smeri. Na vozišču so se sicer ustvarile debelejše plasti bučnega semena, zaradi česar je cesta postala spolzka in nevarna za vozila, zlasti enosledna...