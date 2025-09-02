NESREČA

Nenavadna nesreča v Murski Soboti: bučno seme na vozišču, motorist končal v bolnišnici (FOTO)

S traktorja madžarskih registrskih označb, se je raztrosila večja količina bučnega semena.
Fotografija: Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal
Odpri galerijo
Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal

O. B.
02.09.2025 ob 20:02
O. B.
02.09.2025 ob 20:02

Ob 14.39 so bili soboški policisti obveščeni o prometni nesreči v Murski Soboti na Lendavski ulici, v kateri je bil udeležen voznik motornega kolesa. »Po prvih informacijah je nesreča posledica razsutega tovora,« je sporočil vodja urada direktorja PU Murska Sobota Igor Kavaš, ki je dodal: »Udeležence v cestnem prometu na relaciji Noršinska cesta - Lendavska ulica v Murski Soboti opozarjamo na previdno vožnjo, saj je na vozišču razsipana večja količina tovora - bučno seme.«

Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal
Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal
Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal
Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal
Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal
Kar nekaj bučnega olja je končalo na osrednji mestni ulici v Murski Soboti. FOTO: Oste Bakal

Že pred nesrečo se je namreč traktoristu madžarskih registrskih tablic med vožnjo skozi mesto Murska Sobota odprla ena stranica na prikolici, v kateri je prevažal bučno seme, to pa se je med vožnjo razsulo po cestišču. Bučno seme je razsuto vse od krožišča pri podvozu do glavnega križišča na Lendavski ulici, na razdalji več sto metrov. Na delu pa so že uslužbenci Komunale Murska Sobota, ki čistijo cestišče, ter gasilci, ki pomagajo pri odstranjevanju posledic nesreče. Cesta od dvojnega krožišča pri trgovini Lidl je zaradi čiščenja cestišča zaprta proti podvozu oziroma proti središču mesta, je prav tako bil za promet začasno ustavljen v nasprotni smeri. Na vozišču so se sicer ustvarile debelejše plasti bučnega semena, zaradi česar je cesta postala spolzka in nevarna za vozila, zlasti enosledna...

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Murska Sobota nesreča prometna nesreča bučno olje bučno seme

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.