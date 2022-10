Nenavadna nesreča: motorist se je zagozdil, posredovali gorski reševalci

Ob 12.25 se je na območju Razborce v občini Mislinja, na neznanem, težko dostopnem zagozdil motorist. Gorski reševalci GRS Maribor-člani iz Koroške so ga našli, s tehničnim posegom rešili motorno kolo in ga prepeljali do gozdne ceste.

Motorist ni bil poškodovan. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča Uprava za zaščito in reševanje.