Moški (38) hudo pretepel 16-letnika, ta se bori za življenje

V ponedeljek okoli 20.30 so novomeške policiste poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi prišlo do pretepa, eno osebo pa naj bi že odpeljali v bolnišnico, poroča PU Novo mesto. Takoj so odšli na kraj in vzpostavili javni red in mir. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zaradi spora 38-letni moški s sekiro napadel 16-letnega oškodovanca in ga poškodoval