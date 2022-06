Nenavadna nesreča, moka je bila celo po cesti

Ob 4.21 se je na Dolenjski cesti v Škofljici zgodila nevsakdanja nesreča.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je pri pretovarjanju iz cisterne v silos razsula večja količina moke po zunanji površini obrtnega podjetja in delu regionalne ceste.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 179 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 43 nanašalo na kriminaliteto, 35 na javni red in mir ter 71 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 9 tatvin, poskus vloma in 8 primerov poškodovanja tuje stvari. Obravnavali so 24 prometnih nesreč z materialno škodo, 5 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Trem večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so bila zasežena vozila.

Gasilci PGD Škofljica in delavci cestnega podjetja so z vozišča odstranili razsuto moko in z vodo sprali onesnaženo površino.