Nenavadna nesreča: izgubil nadzor nad vprego, kočija se je prevrnila

V sredo zvečer je v okolici Trebnjega prišlo do nenavadne prometne nesreče, v kateri je bila udeležena konjska vprega.

Po poročanju Policijske uprave Novo mesto so bili trebanjski policisti nekaj pred 19. uro obveščeni o nesreči na območju Babne Gore. Ugotovili so, da je 50-letnik vozil kočijo z dvema konjema po nekategorizirani cesti, kjer je iz neznanega razloga izgubil nadzor nad vprego.

Kočija se je prevrnila, kočijaž in njegova 52-letna sopotnica pa sta padla na tla. Voznik je v nesreči utrpel lažje poškodbe in so ga reševalci oskrbeli ter prepeljali v bolnišnico. Potnica po prvih podatkih ni bila huje poškodovana.

Policija okoliščine dogodka še preverja.