Nenavaden prizor, ki so ga videli novomeški policisti: ni znal pojasniti izvora mesa

Novomeški policisti so 24. decembra med kontrolo prometa na Dolenjem Kronovem ustavljali 49-letnega voznika renaulta lagune, ta pa znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo.



Voznika so le ustavili in ugotovili, da v avtomobilu prevaža večjo količino mesa in mesnih izdelkov, za katere ni znal pojasniti izvora. Kasneje so šentjernejski policisti ugotovili, da je pred tem na območju Stare Bučke izkoristil odsotnost stanovalcev, vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil dve posodi z mesom in mesnimi izdelki in napravo za predelavo mesa.



Moškemu so odvzeli prostost, ga pridržali, mu zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu. Storilca bodo ovadili na pristojno tožilstvo in mu zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.