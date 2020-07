Ob 3.43 je v Fiesi v občini Piran sunek vetra dvignil večji senčnik, ta pa se je zagozdil v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci GB iz Kopra in senčnik odstranili.



Odstranili so tudi dele poškodovanega dimnika, poroča uprava za zaščito in reševanje.