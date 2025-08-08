Nenavaden incident na travniku, zaradi katerega ima lastnik škodo

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so včeraj ob 13.23 s strani občana prejeli obvestilo o sumu kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari na območju Tolmina. Neznanega storilca so zmotile bale silaže sena, nad katerimi se je znesel.

»Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec na travniku pri naselju Poljubinj (občina Tolmin) poškodoval oziroma razrezal v polivinil ovite bale silaže sena, ki so bile zložene na bližnjem travniku. Zaradi tega nezakonitega dejanja bo moral lastnik poškodovane bale znova oviti s polivinilom. Po prvih ocenah je zaradi omenjenega kaznivega dejanja nastala materialna škoda v višini približno 700 evrov,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da policija primer še preiskuje.