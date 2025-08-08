POŠKODOVANE BALE

Nenavaden incident na travniku, zaradi katerega ima lastnik škodo

Razrezal je v polivinil ovite bale silaže sena in po prvih ocenah naredil za približno 700 evrov materialne škode.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Dariusz Banaszuk Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Dariusz Banaszuk Getty Images/istockphoto

M. J.
08.08.2025 ob 16:51
08.08.2025 ob 16:52
S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so včeraj ob 13.23 s strani občana prejeli obvestilo o sumu kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari na območju Tolmina. Neznanega storilca so zmotile bale silaže sena, nad katerimi se je znesel.

»Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec na travniku pri naselju Poljubinj (občina Tolmin) poškodoval oziroma razrezal v polivinil ovite bale silaže sena, ki so bile zložene na bližnjem travniku. Zaradi tega nezakonitega dejanja bo moral lastnik poškodovane bale znova oviti s polivinilom. Po prvih ocenah je zaradi omenjenega kaznivega dejanja nastala materialna škoda v višini približno 700 evrov,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da policija primer še preiskuje.

