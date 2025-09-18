Celjska urgenca: po zamenjavi dokumentov pacient umrl

DVE OSEBI BODO PREGANJALI

Medicinski sestri bodo preganjali zaradi nevestnega dela v službi. Glavno napako naj bi storili v prostorih triaže celjske urgence, ko so zamenjali pacienta, ki sta bila podobne starosti in so ju skupaj pripeljali v rešilcu.

Ko so v celjski bolnišnici sklicali konferenco zaradi »izrednega dogodka«, je to zvenelo sila nenavadno. In izkazalo se je, da gre za res izjemno nenavaden in žalosten dogodek. Javnost so seznanili, da se je v začetku septembra 2022 na njihovi urgenci pripetila zamenjava pacientov, ki sta bila podobne starosti, reševalci sevniškega zdravstvenega doma (ZD) pa so ju pripeljali skupaj, v enem reševalnem vozilu, iz Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, kjer sta že dlje bivala. Oba sta bila v slabem zdravstvenem stanju, ob sprejemu nista imela zapestnic, z njima naj ne bi bila ...