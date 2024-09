Nenadoma ji je odtrgalo prednje vilice kolesa, hudo se je poškodovala

V nedeljo, 29. septembra, ob 10.25, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o prometni nesreči III. kategorija na regionalni cesti Nova Gorica - Ajdovščina, med Šempasom in Črničami, pri križišču za Osek, kjer je med vožnjo padla in se huje poškodovala 52-letna kolesarka.

Na kraju so policisti PP Nova Gorica ugotovili, da ji je med vožnjo iz smeri naselja Črniče proti Šempasu iz neznanega razloga nenadoma odtrgalo prednje vilice kolesa in je posledično padla po vozišču ter se huje telesno poškodovala, in sicer ima poškodbo glave in drugih delov telesa.

Kasneje so jo na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in jo odpeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici na nadaljnje zdravljenje.