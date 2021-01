Nemirna novoletna noč, gasilci posredovali kar nekajkrat

Dočakali smo novo leto, vendar za prostovoljne gasilce počitka ni noben dan v letu. Tudi najdaljša noč v letu je zahtevala kar nekaj posredovanj, saj je zagorelo v več slovenskih krajih.



V četrtek ob 18.08 je na Trdinovi cesti v naselju Šmarje - Sap, občina Grosuplje, gorela nadstrešnica. Požar so pogasili gasilci PGD Šmarje - Sap in Grosuplje.



Ob 18.56 je na Cesti v Mestni log v Ljubljani gorela lesena baraka velikosti tri krat štiri metre. Gasilci GB Ljubljana in PGD Trnovo so požar pogasili. Baraka je uničena. Še ena baraka je zagorela nekaj minut kasneje in sicer na Litostrojski cesti v Ljubljani. Poklicni gasilci ljubljanske brigade so ogenj pogasili in iz objekta iznesli plinsko jeklenko.



Ob 21.31 je v ulici Ob Borovniščici v Borovnici gorel zabojnik za papir. Posredovali gasilci PGD Borovnica, ki so požar pogasili. Zabojnik je uničen.



Ob 23.22 sta na Rusjanovem trgu v Ljubljani gorela plastična zabojnika za smeti. Gasilci GB Ljubljana so požar pogasili, zabojnika pa sta uničena. Tudi v novem letu so gasilci priskočili na pomoč Ob 1.21 je v naselju Škrilje, občina Ig, gorelo v vikendu. Gasilci PGD Škrilje, Golo in Ig so pogasili del lesene obloge in požar v tuljavi dimnika.



Ob 1.24 je na Ulici Španskih borcev v Trbovljah zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trbovlje mesto so na kraju počakali, da so saje izgorele, in preventivno pregledali dimnik s toplotno kamero. Lastniku so prepovedali nadaljnje kurjenje.



Ob 2.28 je med Cankarjevo ulico in zdravstvenim domom v Novi Gorici gorela vsebina komunalnega zabojnika. Posredovali so gasilci GE JZGRD Nova Gorica, ki so požar pogasili.



Ob 4.00 sta v Zikovi ulici v Kamniku zagorela komunalna zabojnika. Gasilci PGD Kamnik so požar pogasili. Poleg zabojnikov je bila poškodovana tudi panelna ograja.