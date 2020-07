Prebivalci bloka v občini Dravograd so imeli precej nemirno noč. Ob 3.57 so v Črnečah v večstanovanjskem objektu posredovali gasilci KGZ Ravne na Koroškem zaradi kontrole prisotnosti ogljikovega monoksida. Notranjost objekta so premerili z merilcem plinov, vendar koncentracije plina ni bilo zaznati.



Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so v SB Slovenj Gradec odpeljali tri osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.