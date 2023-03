Nemirna noč: enega odpeljala policija

Metliške policiste so v noči na nedeljo poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Metliki, kjer naj bi trije moški kršili javni red in mir, goste pozivali k pretepu, jih žalili in kričali. Policisti so vzpostavili javni red in mir, odvzeli prostost enemu izmed kršiteljev, ki je bil pod vplivom alkohola in ni upošteval njihovih ukazov. Vsem so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilne naloge, so sporočili iz PU Novo mesto.