Nekdo v Bohinju ukradel zvočnik, drugi nepridiprav natočil gorivo, a ‘pozabil’ plačati

Blejski policisti so bili v soboto nekaj po 9.30 obveščeni o tatvini zvočnika na območju Bohinja. Storilec je preko noči lastniku v avtokampu ukradel zvočnik. Kranjski policisti pa so bili v soboto nekaj po 19.30 obveščeni o tatvini goriva na bencinskem servisu. Storilec je natočil gorivo v osebni avtomobil in odpeljal s kraja ne da bi poravnal račun. Policisti o obeh kaznivih dejanjih zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.