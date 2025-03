Nekdo je namerno poškodoval tovorna vozila, v naravo je izteklo ogromno motornega olja

Nekaj minut čez sedmo jutranjo uro so bili policisti obveščeni, da je v kamnolomu Laže minuli konec tedna nekdo na devetih tovornih vozilih in na osebnem avtomobilu poškodoval karterje, torej stranske zaščitne pokrove motorja, iz katerih je po prvih ocenah izteklo okrog 300 litrov motornega olja.

»Takoj je bil obveščen okoljski inšpektor, na kraj so prišli gasilci, ki so izvedli prve nujne ukrepe. Aktiviran je tudi Občinski štab Civilne zaščite Divača, v sodelovanju z Regijskim štabom Civilne zaščite Notranjske in Primorske. Dopoldan so se že dogovorili, da bodo zaradi napovedane nevihte območje pokrili s folijo, zatem pa odstranili zemljišče in ga odpeljali na uničenje,« je ob tem sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec, ki je dodala, da vodni vir trenutno ni ogrožen.

Kriminalisti še iščejo neznanega storilca, opravljajo ogled kraja in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničenje okolja.