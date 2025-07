Nekdanji rektor Univerze na Primorskem Dragan Marušič pravnomočno obsojen

Senat Višjega sodišča v Kopru je v celoti pritrdil odločitvi Okrajnega sodišča v Kopru in zavrnil pritožbi tako obrambe kot tožilstva. S tem je postala pravnomočna sodba, po kateri je znanstvenik, soustanovitelj Univerze na Primorskem (UP) in njen nekdanji rektor Dragan Marušič spoznan za krivega šikaniranja na delovnem mestu, ki ga je izvršil s psihičnim nasiljem in spolnim nadlegovanjem njemu podrejene mlajše sodelavke, navaja Okrajno sodišče v Kopru. Nadlegovana je že prej uspešno uveljavljala svoje pravice tudi na delovnem in civilnem sodišču.

Sodnik Miha Špilar je 72-letniku decembra lani na prvi stopnji izrekel štirimesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo 18 mesecev, za kazensko odgovorno pa je spoznal tudi univerzo kot pravno osebo na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Ta določa, da je pravna oseba odgovorna za kaznivo dejanje, če je bilo to storjeno v njenem imenu, za njen račun ali v njeno korist. Univerza bo morala v primeru ponovitve kaznivega dejanja v roku leta in pol po pravnomočnosti sodbe poravnati 10.000 evrov kazni.

Univerza na Primorskem je prav tako spoznana za kazensko odgovorno. FOTO: Leon Vidic/delo

4 mesece zapora s preizkusno dobo 18 mesecev je dobil.

Eden od incidentov

Eden od incidentov, ki so bili predmet kazenskega postopka, se je zgodil leta 2015 v času rektorskih volitev. Marušič je sodelavki med drugim izrekel neprimerne in spolno obarvane komentarje, ki jih je oškodovanka na skrivaj posnela in jih kasneje predložila kot dokaz v postopku. »Moj odnos do tebe je večdimenzionalen, eno je kot ženska,« eno kot »nekdo, ki je bil v nekem trenutku – upam, da ne več, na nasprotni strani. To je večplastno ... « izhaja iz posnetka.

»Jaz imam včasih o sebi bolj trdo mnenje glede tebe ... Potem prideš, tukaj sediš, oprosti, fuck ... Razumeš ... Delujejo drugače te energije ... Tako da je nevarno v takih situacijah.« Od nje je pričakoval, da bo vsaj do volitev nevtralna. »Jaz imam eno zelo dobro misel o tebi, kaj bi lahko naredil v tem vmesnem obdobju, se bom prej pozanimal ..., ker vplivaš preveč ... Postanem mehak ... Ma ne spodaj …« Sodišče je presodilo, da gre za obliko psihičnega trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, ki ga ni mogoče tolerirati, kar bržkone predstavlja bistven korak v prizadevanjih za zaščito zaposlenih v akademskem okolju.

Marušič je funkcijo rektorja opravljal do leta 2019, kot pa so nam včeraj potrdili na univerzi, je še vedno zaposlen na delovnem mestu pomočnika aktualne rektorice prof. dr. Klavdije Kutnar, katere mentor je bil. Na vprašanje, ali bodo na podlagi pravnomočne sodbe zoper zaposlenega uvedli kakršenkoli kadrovski ali disciplinski ukrep, so odgovorili: »Dodatni ukrepi delodajalca niso predvideni.«

Na vprašanje, ali ima univerza vzpostavljene notranje mehanizme za preprečevanje šikaniranja na delovnem mestu, pojasnjujejo, da imajo »vzpostavljena navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu, ki so bila sprejeta decembra 2009 in spremenjena leta 2020.« Dostopna da so med kadrovskimi internimi dokumenti, je sporočila Sara Maksimović iz tamkajšnje službe za komuniciranje.

Glede kazenske odgovornosti univerze v tej zadevi pa so na našo poizvedbo odgovorili, da bo »UP vložila zahtevo za varstvo zakonitosti«.