Nekdanji notar krivde ni priznal

Na kranjskem sodišču je bil ta teden predobravnavni narok, na katerem je sodnica Nina Prosen nekdanjega notarja Jožeta Sikoška vprašala, ali prizna, da je pomagal pri kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja. Sikošek krivde ni priznal, njegov zagovornik, odvetnik Boštjan Penko, pa je zahteval umik obtožnice. Hkrati je predlagal izločitev dokazov, ki so po bili po mnenju obrambe pridobljeni nezakonito, in izločitev sodnice.



Obtožnica Sikošku očita, da je pred več kot 15 leti sodeloval pri pripravi notarskih listin za domnevno fiktivne posojilne pogodbe za podjetje Bajc transport, na podlagi katerih naj bi bilo omenjeno podjetje oškodovano za okoli 120.000 evrov. Ker je vrhovno sodišče sodbo zoper Sikoška razveljavilo, je sodnica Nina Prosen ta teden obtoženega vprašala, ali prizna krivdo.

Kot zapisano je zagovornik zahteval umik obtožnice. Hkrati je podvomil, ali je ponovljeno sojenje ustavnopravno še dopustno. Dodal je tudi, da so bili po njegovem mnenju številni dokazi, ki so še ostali v spisu, pridobljeni nezakonito, zato je zahteval tudi izločitev sodnice, ki je s spisom že seznanjena.



Jože Sikošek, ki je ostal brez notariata, je po odhodu iz sodne dvorane povedal: »Krivico, ki se je zgodila, bo težko popraviti.« Dodal je, da bo notarsko licenco zahteval nazaj.



Višja državna tožilka Helga Dobrin se z mnenjem obrambe, da naj bi bili v spisu nezakonito pridobljeni dokazi, ni strinjala. V prihodnjih dneh bo svoje mnenje o tem, kar je na predobravnavnem naroku zahtevala obramba, pisno strnila in posredovala kranjskemu sodišču.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: