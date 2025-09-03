OBTOŽBE

Nekdanji judoist o Marjanu Fabjanu: »Bilo je kot v kakšni sekti«

Pri 14 letih se je zaradi stiske zatekel v omamo
Fotografija: Marjan Fabjan. FOTO: Leon Vidic, Delo
Marjan Fabjan. FOTO: Leon Vidic, Delo

N. Č.
03.09.2025 ob 09:20
03.09.2025 ob 09:56
N. Č.
03.09.2025 ob 09:20
03.09.2025 ob 09:56

Zgodbe o domnevnem nasilju v celjskem judo klubu Sankaku dobivajo nove razsežnosti. Po tem, ko je Marjana Fabjana policiji prijavilo že šest nekdanjih judoistk, je zdaj o svojih izkušnjah spregovoril tudi eden od njegovih nekdanjih varovancev, piše Dnevnik.

»Judo sem sovražil. Vzdušje v klubu je bilo strupeno … Najhuje je bilo psihično nasilje, ki je bilo prisotno ves čas,« je dejal za Dnevnik. Trenirati je začel pri sedmih letih, trener pa je kmalu prepričal njegovo mamo, da je »rojen za judo«. A resničnost je bila povsem drugačna.

»Mama je to sprejela in me je vzgajala v skladu s tem prepričanjem. Bilo je kot v kakšni sekti. Na poti na trening sem v avtu pogosto jokal, a je Fabjan mamo prepričal, da bo to minilo,« pravi.

Treningi dvakrat na dan

Pri 12 letih je bil izčrpan od treningov dvakrat na dan, proste pa je imel le nedelje. Zaradi napornih treningov in voženj so mu v klubu kasneje uredili majhno sobo, kjer je imel na voljo približno šest kvadratnih metrov, poroča Dnevnik. Zaradi vsega je trpela tudi njegova šola.

Stisko je skušal ublažiti pri komaj 14 letih – z alkoholom in marihuano. Fabjan ga je medtem, kot pravi, javno sramotil pred drugimi, kaznoval zaradi slabih rezultatov in celo grozil, da ga bodo vrgli v reko Savinjo, če bo odsoten na treningih. »Če mu kaj ni bilo pogodu, si moral stopiti korak naprej, on pa se je drl nate in te sramotil pred drugimi. Takšna je bila tudi kazen za slabe rezultate na tekmah,« je dejal sogovornik in še, da je imel trener še precej drugih manipulacijskih in ustrahovalnih metod. 

Vztrajal je do 18. leta, ko mu je trener celo prepovedal maturantski izlet. »Po vrnitvi se v klub nisem nikoli več vrnil,« je sklenil svojo izpoved za Dnevnik. Fabjan pa naj bi ga še nekaj časa klical, naj se vrne v klub.

