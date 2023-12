Nekdanji boksarski prvak s pestmi nad mimoidočega

Še enkrat se bo okrožno sodišče ukvarjalo s primerom Borisa Makarića, ki je v stanju neprištevnosti 13. novembra lani hudo poškodoval Kranjčana Klemna Ž. Najmanj trinajstkrat naj bi ga s pestmi z veliko intenzivnostjo udaril v glavo in mu zlomil več obraznih kosti, tudi obe očesni orbiti. Ker so višji sodniki sodbo razveljavili, bodo sojenje ponovili.

»Dovolj je, dovolj je. Pomoč, pomoč,« je, kot so slišale priče, Klemen Ž. ves okrvavljen prosil nekdanjega boksarskega profesionalca in celo državnega prvaka v kategoriji do 75 kilogramov, ki se je nad njim znesel povsem brez razloga. Ustavil naj bi se šele takrat, ko mu je mimoidoča zakričala, da bo poklicala policijo, če ne bo prenehal. Sam sicer pravi, da je nehal že prej, in to zaradi prošenj napadenega.

Boris Makarić (levo) je bil državni prvak v kategoriji do 75 kilogramov. FOTO: Boštjan Fon

Tistega dne

Izkazalo se je, da se napad najverjetneje sploh ne bi zgodil, če Makarić ne bi trpel za hudo obliko paranoidne shizofrenije. Zato so mu, ker je bil neprišteven, na kranjskem okrožnem sodišču zaradi napada na Klemna Ž. in za preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi – kar naj bi zagrešil ob prijetju 25. novembra lani – izrekli varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. V primeru napada na Kranjčana so ga namesto za poskus uboja obsodili za povzročitev hude telesne poškodbe, kar pa je zagrešil v neprištevnem stanju, torej se je klasični sankciji izognil.

Takrat je doživljal, kot da mu »šarijo po dvanajsterniku in zadnjiku, kar me je zelo motilo«. Tistega dne naj bi skozi okno videl »to osebo«, torej Klemna Ž., ki živi v njegovi bližini, kako se v svoji kuhinji sklanja, neka soseda pa naj bi mu ob tem dejala »vidiš, kaj ti dela«. Ko je zvečer na sprehodu opazil Klemna, ki ni bil kriv nič drugega kot tega, da je ven odnesel smeti, je dogodek in svoje nelagodne občutke, ki jih je spet začel doživljati, povezal z njim. Dejal je, da je imel »vsega poln kufer«, saj sam ni homoseksualec in ima to za nemoralno. »In ta oseba je na žalost utrpela te poškodbe,« je dodal.

Napada najverjetneje sploh ne bi bilo, če obdolženi ne bi trpel za hudo obliko paranoidne shizofrenije.

Boksal v ščit

Zanikal je, da bi ob prijetju zagrešil drugo dejanje. Tistega jutra naj bi namreč k njemu domov začeli vdirati, a sprva ni vedel, da so policisti. Tem naj bi se, ko je spoznal, da so k njemu domov prišli uniformiranci, takoj podredil; zanikal je, da bi se še naprej upiral ali boksal v ščit.

Ker niti obramba niti tožilstvo nista bila zadovoljna z odločitvijo prvostopenjskega sodišča, sta se pritožila. Po prepričanju tožilstva naj bi okrožno sodišče s prekvalifikacijo kaznivega dejanja iz poskusa uboja v povzročitev hude telesne poškodbe poseglo v konkretni opis kaznivega dejanja, »ki nasprotuje sam sebi in dokazom v postopku«.

Najmanj trinajstkrat naj bi ga s pestmi z veliko intenzivnostjo udaril v glavo in mu zlomil več obraznih kosti, tudi obe očesni orbiti.

Zagovornik odvetnik Tomaž Skubic pa je, nasprotno, poudaril, da njegov klient oškodovanca nikakor ni imel namena huje poškodovati, saj če bi ga, potem bi se udarci nadaljevali. Želel je le doseči, »da ne bo imel občutka, da oškodovanec od njega pričakuje seksualno storitev«. Poleg tega naj tudi ne bi bilo dokazano, da je njegov klient 25. novembra lani izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Skubic nam je pred dnevi pojasnil, da sklep okrožnega sodišča ni zdržal preizkusa na višjem sodišču; to so nam potrdili tudi na kranjskem okrožnem sodišču. To pomeni, da so ga razveljavili, spis pa se bo v vnovično odločanje na prvostopenjsko sodišče vrnil že 18. decembra. Tako bo treba, kot pojasni odvetnik, natančno preveriti, ali je obtoženi res izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. In še enkrat razčistiti, ali so bili v njegovem domnevnem nasilnem dejanju izpolnjeni znaki poskusa uboja ali pa dejansko povzročitve hude telesne poškodbe.