Njegova aretacija je odmevala po vsej Sloveniji: nekdanjemu sodniku 20 tisočakov

Nekdanji celjski okrožni sodnik Milko Škoberne je delno uspel s tožbo proti državi. Ta mu mora zdaj izplačati 20.000 evrov odškodnine zaradi štiri mesece dolgega neupravičenega zapora. V tožbi je sicer zahteval 44.000 evrov odškodnine. Sodba še ni pravnomočna.

Spomnimo. Gre za kazensko zadevo, ki je zoper njega potekala sredi prejšnjega desetletja pred mariborskem okrajnim sodiščem, ki se je po pritožbi na vrhovno sodišče končala v njegov prid. »V Mariboru je bilo vse tako narejeno, da če bi me obtožili, da sem ubil Kennedyja (nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, op. a.), bi me še za to obsodili.«

Še pred mariborsko zadevo je v javnosti zelo odmevala njegova aretacija. Pisal se je 26. januar 2011, ko so mu zaradi suma koruptivnosti na roke nadeli lisice. Dva dni po aretaciji je preiskovalni sodnik zanj odredil enomesečni pripor, na prostost so ga izpustili po treh tednih. A se je izkazalo, da je bil tritedenski pripor za sodnika nezakonit.

V zameno za podkupnino mu je odpravil pripor in tiralico

Ker je kot sodnik Esadu Čehajiću v zameno za podkupnino odpravil pripor in mednarodno tiralico, je bil septembra 2014 pravnomočno obsojen na pet let zapora. Drugega, kot da gre za rešetke, mu tako ni preostalo. Februarja lani je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da mu je Slovenija dolžna skupno 10.000 evrov odškodnine. In to zaradi kršenja pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravice do poštenega sojenja oziroma pravice do zaslišanja prič v kazenskem postopku, v katerem je bil na koncu obsojen na že omenjenih pet let zapora. Mariborski višji sodniki so nato julija 2017 k tej kazni dodali še kazen iz sodbe mariborskega okrajnega sodišča zaradi krive izpovedbe v nekem drugem kazenskem postopku. In mu izrekli pet let in štiri mesece enotnega zapora.

In prav zaradi te mariborske zadeve je Škoberne proti državi leta 2021 vložil še 44.000 evrov vredno odškodninsko tožbo. V tožbi zahteva povrnitev škode zaradi neupravičene obsodbe in nezakonitega prestajanja zaporne kazni, in to najmanj za čas štirih mesecev. Meni, da bi lahko bil vsaj toliko prej pogojno odpuščen iz zapora.

