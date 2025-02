Nekdanja humanitarna delavka oproščena obtožb o prisvajanju zbranega denarja

Okrožno sodišče v Mariboru je danes zastopnico humanitarnega društva Maus Natašo Evelino Časart oprostilo obtožb o protipravni prisvojitvi dela zbranega denarja v dobrodelne namene. Ocenilo je, da očitki o izneverjenju niso dokazani. Tožilstvo, ki je za obtoženo predlagalo dve leti zapora, je že napovedalo pritožbo na sodbo.

Tožilstvo je obtoženi, ki je med sojenjem večkrat spremenila svoj priimek, očitalo, da je v obdobju najmanj od septembra 2016 do oktobra 2019 kot zastopnica društva Maus, ki je med drugim zbiralo denar za operacije otrok v ZDA, pridobila sebi okoli 86.000 evrov protipravne premoženjske koristi, drugim pa okoli 41.000 evrov.

Okrožna državna tožilka Tinka Berk je v današnjih zaključnih besedah vztrajala pri obtožbi in ocenila, da je bilo početje obtožene še posebej zavržno, ker se je okoriščala na račun bolnih otrok. Med drugim je izpostavila, da društvo Maus ni nikoli pridobilo statusa humanitarne organizacije, iz zbranih sredstev v humanitarnih akcijah pa je po navodilih obtožene plačevalo tako plače obeh stalnih sodelavk kot stroške prostovoljcem.

Dečkovi materi je priznala

Del denarja, zbranega za dečka Gala, je obtožena po navedbah tožilstva namenila drugim otrokom, dečkovi materi pa je priznala, da je iz zbranih sredstev vzela 30.000 evrov za rešitev svojega stanovanjskega problema. Zbrani denar naj bi med drugim porabljala tudi za gostinske storitve, prometne prekrške in nakup računalnika za hčerko. Dokumentacija društva je pomanjkljiva, nadzor nad zbranim denarjem pa je imela le obtožena, ki je po tožilkinih besedah razpolagala z njim po svoji volji.

Sodišču je tožilka predlagala obsodilno sodbo, kazen dveh let zapora in odvzem protipravno pridobljene koristi. Predlogu se je pridružila pooblaščenka oškodovancev Iva Inkret Markovinovič. »Zlorabila je zaupanje oškodovancev in njihovih staršev ter se okoristila na njihov račun,« je poudarila. Sodišče je pozvala, da razmisli tudi o povrnitvi škode oškodovancem.

Zagovornik obtožene Primož Žontar je zavrnil vse očitke. Po njegovih ocenah je tožilstvo z obtožnico sledilo zgolj obtožbam v medijih in s strani posameznih staršev, v resnici pa je obtožena »s svojim nesebičnim prispevkom« omogočila pomoč otrokom, ki bi jim jo sicer morala nuditi država. »Obtožena ni pridobila sebi niti evra gotovine in je ves zbrani denar nakazala na račun društva,« je zatrdil.

Presežek sredstev drugim

Vse akcije so bile po odvetnikovih besedah vodene strogo namensko, društvo pa je moralo vsako leto dokazovati svoje dejavnosti občini. Ni jasno, koliko denarja je bilo dejansko zbranega, a po njegovih ocenah zneski niso mogli biti tako visoki, kot navajata priči. V vseh primerih so bile vse storitve, za katere se je zbiral denar, plačane z zbranimi sredstvi, torej otroci in njihovi starši ne morejo biti oškodovanci, tudi če bi se zbralo več denarja, je dejal Žontar. Spomnil je, da tudi v drugih humanitarnih organizacijah namenjajo presežek sredstev drugim pomoči potrebnih.

Plačila sodelavcem so po ocenah obrambe upravičena, saj je od njih tudi odvisna uspešnost zbiralne akcije. Denar, ki si ga je obtožena sposodila, pa je v celoti vrnila, celo v višjem znesku, je še povedal. Obramba ne trdi, da je bilo v poslovanju društva in oškodovanke vse pravilno, saj bi se dalo delati bolj pregledno, a to ne opravičuje očitka storitve kaznivega dejanja, je še povedal odvetnik in sodišču predlagal oprostilno sodbo.