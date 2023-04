Nekateri to noč niso spali: klici na pomoč so se vrstili, gasilci so imeli polne roke dela

Vremenoslovci so napovedovali padavine in bile so res precej obilne. Celo tako, da je marsikje poplavljala meteorna voda, zaradi česar so imeli gasilci polne roke dela. Spodnje dogodke povzemamo po upravi za zaščito in reševanje.

Že ob 15.24 je na Savski cesti v Kranju meteorna voda poplavila prostore objekta bivše Triglav konfekcije. Gasilci GARS Kranj in PGD Kranj Primskovo so izčrpali vodo in postavili protipoplavne vreče.

Slabo uro pozneje so gasilci PGD Vuzenica posredovali v Sejmarski ulici v Vuzenici, kjer so prekrili 30 kvadratnih metrov poškodovane kritine na stanovanjskem objektu in tako preprečili nadaljnje zamakanje. Okoli 18.30 so enako nalogo opravili gasilci PGD Orešje in Bizeljsko, ki so na Orešju na Bizeljskem pokrili 130 kvadratnih metrov strehe stanovanjskega objekta.

Arhivska fotografija. FOTO: Mavric Pivk, Delo

Okoli 19.30 so gasilci JZ GB Koper in PGD Pobegi-Čežarji odbrzeli v naselje Prade. Tam so namestili strešnik in preprečili meteorni vodi pot v stanovanjsko hišo.

Le 15 minut pozneje so na drugem koncu Slovenije na pomoč odhiteli gasilci PGD Tržič. Objekt Predilnice Tržič je namreč zalila meteorna voda, zaradi česar jo je bilo treba izčrpati.

Prišla je noč, težav pa še vedno ni bilo konec. Ob 21.17 je v Ulici Staneta Žagarja v Radovljici meteorna voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Radovljica so posesali meteorno in kanalizacijsko vodo. Kakšne pol ure pozneje so imeli težave na Poti na Jošta v Kranju, kjer je zalilo kletne prostore stanovanjskega objekta. Nastale razmere so rešili gasilci GARS Kranj.

Arhivska fotografija. FOTO: Oste Bakal

Tik pred 22. uro so na pomoč klicali gasilce iz Mošenj v občini Radovljica, saj je voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Mošnje so izčrpali vodo.

Kmalu po polnoči so zabeležili klic na pomoč iz Sovič v občini Videm. Posredovali so gasilci PGD Videm in prečrpali večjo količino meteorne vode z dvorišča stanovanjske hiše.