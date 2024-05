Nekatere osnovne in srednje šole prejele sporočilo z grožnjo. Policija: Razloga za paniko ni

Policija je bila dopoldne obveščena, da so nekatere osnovne in srednje šole po Sloveniji po elektronski pošti prejele sporočila z varnostno grožnjo. S policije so sporočili, da gre glede na doslej zbrane podatke za generična elektronska sporočila, ki so jih zaznali že v nekaterih drugih državah.

»Gre za zelo nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah«

Kot so še sporočili z generalne policijske uprave, so bila takšna sporočila zaznana na primer na Slovaškem in na Cipru. V policiji so zapisali, da so se odzvali takoj, po do sedaj zbranih obvestilih pa ocenjujejo, »da gre za zelo nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah ali paniko«.

O zbranih obvestilih so seznanili ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je o ugotovitvah že obvestilo javne vzgojno-izobraževalne zavode v Sloveniji.

Policisti v zvezi s prijetimi prijavami v šolah, ki so prejemnice sporočil s sporno vsebino, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti.

Na začetku aprila, po streljanju na eni od finskih osnovnih šol se je sicer na enem od slovenskih javno dostopnih medijev pojavil komentar z grožnjo o podobnem dogodku v Sloveniji. Na policiji so takrat poudarjali, da je dogodek malo verjeten, hkrati pa so slovenske šole pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja in pozornosti.

Ljubljanski kriminalisti pa so nato pred nekaj dnevi v zvezi z zapisom na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 36-letnika.