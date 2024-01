Nekaj ur pred novim letom požar gasilo več kot 60 gasilcev

Včeraj ob 21.27 je v naselju Želimlje, občina Škofljica, gorel kozolec. Gasilci PGD Želimlje, Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica in Vrh nad Želimljami so izpod kozolca rešili kmetijsko mehanizacijo in pogasili ostrešje kozolca.

Požar je gasilo več kot 60 gasilcev. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.