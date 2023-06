Nekaj po 3. uri z avtom treščil v hišo

Ob 3.20 je v kraju Sotina, občina Rogaševci, osebno vozilo trčilo v hišo, pri tem se poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Murska Sobota, Sveti Jurij, Rogaševci in Nuskova, so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle tekočine. Poškodovano osebo so reševalci NMP Murska Sobota prepeljali v bolnišnico, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.