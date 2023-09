Nekaj po 23. uri zagorela stanovanjska hiša, požar gasilo 64 gasilcev (FOTO)

Včeraj ob 23.05 je v Podgorju, občina Slovenj Gradec, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Podgorje, Slovenj Gradec, Golavabuka, Turiška vas, Šmartno, Raduše, Pameče-Troblje in Stari trg.

Skupaj je požar gasilo 64 gasilcev, eden se je pri tem poškodoval. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so ga zdravstveno oskrbeli in z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico Slovenj Gradec. Ostrešje in zgornji bivalni del hiše je ogenj uničil. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, še piše Uprava RS za zaščito in reševanje.