Nejc (21) ni preživel trka s srno

Sredino popoldne se je po vaseh v bližini Kranja odvijalo mirno, nakar so ob pol peti zatulile sirene v smeri Šenčurja. Reševalci so na vso moč hiteli proti povezovalni cesti med Britofom in Šenčurjem, ki gre večinoma po gozdnem delu in jo v glavnem uporabljajo le domačini. Žal so na kraj nesreče prišli zaman. »Ob 16.35 je na cesti Britof–Šenčur umrl motorist, ki je trčil v divjad,« je sporočila policija in nadaljevala: »Divjad je po trčenju odbilo v osebni avtomobil, ki je pripeljal nasproti. Motorist je umrl na kraju nesreče.« Kmalu se je izvedelo, da je bilo t...