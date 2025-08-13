ČRNOMALJSKA KOMUNALA OPOZARJA

Nedopustno početje: namesto v lonec je zajce odvrgel kar v zabojnik

Črnomaljska komunala je imela tak primer že drugič v zadnjem obdobju.
Fotografija: V zabojnik je nekdo odvrgel zajce. FOTOGRAFIJI: Jp Komunala Črnomelj
V zabojnik je nekdo odvrgel zajce. FOTOGRAFIJI: Jp Komunala Črnomelj

Črnomaljska komunala opozarja ne nedopustno in potencialno nevarno početje posameznikov, ki v komunalne zabojnike odmetavajo poginule živali. Potem ko so o takšnem primeru poročali že konec maja, se je zdaj zgodilo spet.

»Ponovno smo soočeni z neprimernim in nedopustnim ravnanjem. Na eko otoku v Stražnjem Vrhu so bili odvrženi poginuli zajci,« so poročili te dni.

Konec maja se je v smeteh znašla še večja žival.

»Namen te objave je predvsem ozaveščanje ljudi. Takšna dejanja niso samo neprimerna, temveč predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje,« so zapisali in dodali, da je treba v primeru poginule živali poklicati veterinarsko-higiensko službo, ki ima sedež v Novem mestu in je pooblaščena za ustrezno odstranitev živalskih trupel. »Spoštujmo naravo, okolje in skupnost, v kateri živimo. Zavedajmo se, da ima vsak posameznik pomembno vlogo pri ohranjanju čiste in varne skupnosti,« so sklenili v Javnem podjetju Komunala Črnomelj.

Že konec maja so torej pri pregledu zabojnikov tovrstno ravnanje opazili na eko otoku pri pokopališču Sv. Duh v Semiču. »Med odpadki je bila odvržena poginula žival, ovita v plastično vrečo in puščena v neposredni bližini zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov,« so sporočili in že takrat pojasnili, da je odlaganje poginulih živali v zabojnike, zraven zabojnikov za komunalne odpadke ali njihovo odmetavanje v naravo strogo prepovedano. »Zlato pravilo je, da se poginule živali ne dotikate,« so še dodali.

Odlaganje poginulih živali v zabojnike za komunalne odpadke ali odmetavanje v naravo je strogo prepovedano.

