Odšel je tiho in spokojno. Martin Uhernik z Gabrske Gore je umrl v četrtek, star 85 let. Še dan prej je poskušal iz svojih orglic izvabiti njemu ljubo melodijo. Potem je za vselej zaspal, brez bolečin. Še sreča, kajti njegovo življenje je bilo preveč kruto zaznamovano zaradi sodne zmote, ko je bil v prejšnjem režimu ožigosan za morilca. Da je žrtev sodne zmote, mu je priznala država, tudi z odškodnino, ki je bila drobiž glede na vse prestano trpljenje ter uničeno in zaznamovano življenje, opravičil se mu je celo takratni pravosodni minister Lovro Šturm. Martin Uhernik je umrl v 86. letu star...