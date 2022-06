Milan Trivković je vse od začetka zavračal očitke, da je sodeloval pri ugrabitvi Ljubljančanke Zorice Škrbić. »Ne morem priznati nečesa, česar nisem storil.« Sodili so mu dvakrat. Na prvem sojenju je bil spoznan za nedolžnega, na ponovljenem pa za krivega, doletelo ga je sedem let in dva meseca zapora. To sodbo je pravnomočno potrdilo višje sodišče, zdaj pa se je izkazalo, da je bil obsojen na podlagi indicev, po katerih ni mogoče z gotovostjo sklepati, da je storil kaznivo dejanje. 33-letnika, ki je več let preždel za zapahi, je namreč vrhovno sodišče oprostilo. Roštiljal in igra...