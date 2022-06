Ob 11.22 je na železniških progi Ptuj–Moškanjci (občina Ptuj) potniški vlak povozil osebo, ta pa je zaradi hudih poškodb umrla.

Gasilci PGD Ptuj in Podvinci so zavarovali kraj nesreče. O njej so bile obveščene pristojne službe, piše uprava za zaščito in reševanje.