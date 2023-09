Ste slišali, kaj se je sredi Ljubljane zgodilo z eno leto starim otrokom?

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje se je ob 9.30 uri v Derčevi ulici v Ljubljani zaklenilo osebno vozilo, v katerem je ostal ujet enoletni otrok. Gasilci GB Ljubljana so ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vozilo in staršem omogočili dostop do otroka.

To pa ni bil edini nesrečni dogodek z udeležbo otroka. Včeraj ob 16.46 se je na Mašinžagi na Rogli, občina Zreče, poškodoval otrok. Reševalci NMP so ga oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz. Helikopter SV z dežurno ekipo HNMP ga je prepeljal v UKC Maribor. Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu ranjenca, še piše Spin112.