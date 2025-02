Nedeljska drama na Gorenjskem: v Zvirčah pogorela hiša (FOTO)

Tržiški policisti so bili v nedeljo okoli 15. ure obveščeni o požaru hiše, kjer se je vžgala lesena stena hiše, ogenj pa se je razširil na ostrešje, kjer je zagorela tudi izolacija. Okoliščine kažejo na napako na električni napeljavi. Po nestrokovni oceni znaša premoženjska škoda okoli 7000 evrov. Policisti so opravili ogled in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Škofjeloški policisti pa so bili včeraj nekaj pred 15. uro obveščeni o dimniškem požaru na območju Škofje Loke, kjer so se v dimniku hiše vnele saje. Materialna škoda ni nastala. Na kraju so bili gasilci.