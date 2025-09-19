Ne zgodi se pogosto: gasilci šli na eno in nato naleteli še na drugo prometno nesrečo (FOTO)

Gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerknica danes niso imeli mirnega popoldneva, saj so bili soočeni z dvema prometnima nesrečama.

Kot so zapisali na svoji strani na Facebooku, so bili malo pred 16. uro pozvani na prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena avtomobil in motorist, med vračanjem s te intervencije pa so naleteli na še eno. V drugi prometni nesreči sta bili udeleženi kombinirano in osebno vozilo.

O poškodbah ljudi, udeleženih v teh dveh prometnih nesrečah, ne poročajo. Kot je videti na njihovih slikah, je bil motor iz prve prometne nesreče precej uničen, enako velja za vozili iz druge nesreče.

Če vam slik ne pokaže, osvežite spletno stran.