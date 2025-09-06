Ne vedo, kje je 23-letna Nika, policija prosi za pomoč (FOTO)

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je pogrešana 23-letna Nika Pušnik Hecl iz Radelj ob Dravi, ki je nazadnje bivala na območju Ljubljane.

Po informacijah omenjene policijske uprave je visoka okoli 165 cm, suhe postave, modro zelenih oči, ima dolge rjave lase in nosi korekcijska očala, nazadnje pa je bila oblečena v roza športne hlače in črno majico s kratkimi rokavi.

Pogrešana oseba FOTO: PU Ljubljana

»Nazadnje je bila videna 4. septembra 2025 na območju Ljubljane. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošamo javnost za informacije,« so še zapisali na omenjeni policijski upravi. Naprošaoo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.