Ne spreglejte: To so pravila za varno kresovanje

Policisti organizatorje kresovanj in posameznike opozarjajo na nevarnost požarov v naravnem okolju in pozivajo k odgovornemu ravnanju s kurišči. Obenem pozivajo k odgovorni uporabi možnarjev, karbidov in drugih plinskih zmesi za pokanje med prazniki ter k previdnosti in strpnosti v prometu.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, požari v naravnem okolju kot posledica kresovanj niso redki. Pred kresovanjem je zato treba ustrezno urediti in zavarovati kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja, opozarjajo policisti.

V sporočilu za javnost so navedli, da mora biti kurišče obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kurišča pa očiščen vseh gorljivih snovi. Kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 metrov, od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 100 metrov.

Po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico pogasiti kurišče pa pokriti z negorljivim materialom. Ob večjih sunkih vetra pa se kurjenje preneha.

V naravnem okolju se pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oz. so kako drugače škodljivi za okolje. Za kurjenje kresov in za ognjemet v okviru prireditev je sicer potrebno tudi dovoljenje pristojne upravne enote, izvajalec pa mora poskrbeti za vse ustrezne varnostne ukrepe.

Policisti tudi opozarjajo, da se med prvomajskimi prazniki običajno poveča tudi uporaba karbidov in možnarjev (priprav za pokanje s črnim smodnikom). Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija, pri čemer se morajo upoštevati določena pravila.

Kot navajajo policisti, mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir, mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana, možnaristi pa morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju s karbidi in možnarji pa mora biti poskrbljeno za varnostne ukrepe, kot so varnostna razdalja, količine smodnika se ne sme prekoračiti, obvezno polnjenje možnarjev na mestu poka, tik pred uporabo.