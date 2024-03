Ne denar, odločil se je, da ponaredi kar plačilno kartico za plačilo goriva

Iz Policijske uprave Nova Gorica poročajo, da so včeraj obravnavali sum kaznivega dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Kot so zapisali, je po prvih podatkih neznani storilec ponaredil plačilno kartico za plačilo goriva na škodo ene od srbskih gospodarskih družb.

»Storilec je ponarejeno plačilno kartico minuli mesec že uporabil na enem od bencinskih servisov na območju koprske policijske uprave in si s tem pridobil premoženjsko korist v višini 920 evrov. Tudi kasneje je neznani storilec želel ponovno opraviti storitev na bencinskem servisu, vendar mu to ni uspelo. Novogoriški policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih navedenega kaznivega dejanja seznanili in primer odstopili krajevno pristojni policijski enoti na območju PU Koper,« so zapisali v omenjeni policijski upravi.