Ne boste verjeli, zakaj na Dolenjskem ni delovala prometna signalizacija

V petek zjutraj so policiste poklicali v Stražo, kjer je zaradi obnove ceste delovna zapora, ki je urejena s semaforji. Ti namreč niso delali in policisti so kmalu ugotovili vzrok: neznanci so ukradli akumulator, vreden okoli 150 evrov.

V nedeljo popoldne pa so opazili, da na delovišču delovne zapore na avtocesti Novo mesto–Obrežje, na izvozu Dobruška vas, ne deluje prometna signalizacija. Tudi tam so neznanci čez dan odnesli akumulator.