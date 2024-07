Ne boste verjeli, zakaj je moral v soboto v gore poleteti policijski helikopter (FOTO)

Letalska policijska enota je z dežurno GRZS ekipo za reševanje v gorah preko vikenda posredovala v osmih primerih in na varno prepeljala kar 21 ljudi in enega psa, v enem primeru pa hitra pomoč helikopterske ekipe zaradi hujšega padca slovenskega plezalca v alpinistični smeri žal ni bila uspešna, so sporočili iz kranjske policijske uprave.

V soboto je helikopter najprej poletel proti Turski gori, kjer je po poškodbi noge onemogel pohodnik. Z reševalnim sedežem je bil dvignjen v helikopter in prepeljan v Kamnik. Nato je posadka poletela proti Loški steni na Bovškem, kjer se je smrtno ponesrečil slovenski alpinist. Umrl je po padcu iz stene. Soplezalec ni bil poškodovan. Okoliščine ne kažejo na tujo krivdo.

V gore poleteli zaradi nahrbtnika

Reševanje v gorah. FOTO: Pu Kranj

V tretjem nujnem sobotnem letu je ekipa zatem preverjala informacijo o najdenem nahrbtniku pod goro Tosc. »Na kraju in pri pregledu okolice niso bile najdene osebe, ki bi potrebovale pomoč, zato obstaja verjetnost, da je nahrbtnik pod goro brez vrednih stvari nekdo pustil – če je tako, se to ne počne!« opozarjajo policisti.

Zadnje sobotno reševanje pa se je odvilo na poti čez Prag proti Triglavu, kjer je tujec zaradi izčrpanosti med sestopom izgubil zavest in obležal. Našel ga je slovenski pohodnik in dogodek prijavil. »Zaradi možnosti takih stanj se v gore ne hodi sam, ampak vedno še z nekom. Slovenskemu pohodniku se zahvaljujemo za posredovanje. Moški je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Vsi so bili ustrezno opremljeni,« sporoča policija.

Evakuirali 15 pohodnikov in rešili psa

Reševanje v gorah. FOTO: Pu Kranj

Letos že 78 gorskih reševanj s helikopterjem

Štiri nujne lete je policijska helikopterska posadka z GRZS ekipo opravila tudi v nedeljo. Najprej je reševala na Jezerskem Stogu, od koder je zaradi ugriza kače v veterinarsko oskrbo prepeljala psa. Nato se je pod Kredarico zaradi zdrsa poškodovala tuja pohodnica, na planini Preval pa je padla kolesarka. Pozno popoldan pa je bila ekipa aktivirana še za evakuacijo pohodnikov, ki so zaradi poškodb na planinski poti po neurju obstali v planinskem domu na Okrešlju. Evakuiranih je bilo 15 pohodnikov, med katerimi so bili tako odrasli kot otroci.

V letošnji poletni sezoni je policijski helikopter v gore in na druge težko dostopne terene poletel že 78-krat. Največkrat na območje Julijskih Alp. V 39 primerih je helikopter reševal iz zahtevnih in zelo zahtevnih poti ter alpinističnih smeri, v 31 primerih pa so pohodniki pomoč potrebovali zaradi nesreč na lažjih poteh. 12 primerih je bilo takih, ko so se pohodniki izgubili ali pa so onemogli ali na nekem kraju prestrašeni obstali. Glede na zbrana obvestila je v nesrečah umrl 1 alpinist, 15 oseb je bilo težje in 34 lažje poškodovanih, v ostalih primerih pa je šlo za bolezenska in druga stanja. V dveh primerih je reševanje trajalo dva dneva. Do nesreč pretežno prijaha v popoldanskem času. »Opozarjamo na večjo previdnost in odgovornost, obvezno pa je potrebno upoštevati tudi vremensko napoved in doseči vrnitev z gora, še preden se razvijejo neurja!« še opozarjajo možje v modrem.