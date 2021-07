Ne boste verjeli, s čim sta se vozila po avtocesti (FOTO)

Kaj pravi zakon o pravilih cestnega prometa

V prvem odstavku 30. člena, ki govori o avtocestah in hitrih cestah je zapisano:



»Na avtocesto ali hitro cesto, lahko zapeljejo in vozijo po njej le vozniki motornih vozil in skupin vozil, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost, večjo od 60 km/h.«



Globa? Če se krši prej omenjeni odstavek, znaša 150 evrov.

Lepo vreme je na plano privabilo tudi kolesarje. Najdemo jih domala povsod, po novem pa očitno tudi na avtocesti. V četrtek so policisti PU Kranj na avtocesti ustavili dva adrenalinska zanesenjaka na dirkalnih kolesih, pri tem pa so na facebooku vedno duhoviti Gorenjci komentirali: »Že vnaprej se opravičujemo vsem, ki jih je diskvalifikacija prizadela.«Vožnja s kolesom po avtocesti je seveda prepovedana, pa tudi hudo nevarna.