Ne boste verjeli, pri čem so dobili 24-letnika iz okolice Sežane (FOTO)

Policista PP Sežana sta 3. septembra zvečer na območju sežanskega Gaberka med opravljanjem policijskih nalog v gozdu opazila nasad, v katerem je bilo več plastičnih cvetličnih korit in drugih posod, v katerih so bile posajene sadike konoplje. Kmalu se je v nasadu pojavil tudi moški in pričel rastline oskrbovati. Policista sta pristopila do njega in mu zaradi suma neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi odvzela prostost.



Pri ogledu nasada je bilo 24-letniku iz okolice Sežane zaseženo 141 sadik konoplje, ki so v višino merile od 20 pa do 190 centimetrov. Na podlagi odredbe sodišča je bila pri njem opravljena preiskava stanovanja in drugih prostorov, ki jih uporablja. Med preiskavo so zasegli še približno 800 gramov konoplje in kovinska boksarja, ki sodita v kategorijo prepovedanega orožja.



Policisti bodo na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo po 1. odstavku 186. člena KZ, uvedli pa bodo tudi postopek o prekrških zaradi kršitve zakona o orožju, so sporočili iz PU Koper.