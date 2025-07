Ne boste verjeli, koliko pijanih in zadetih voznikov je na slovenskih cestah

V okviru preventivne akcije Varno brez alkohola in drog, ki je potekala med 16. in 26. junijem, so policisti obravnavali 396 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola, 37 pa jih je bilo pod vplivom drog. Pridržali so 19 voznikov, v 297 primerih pa so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so sporočili s policije.

Preventivna akcija je bila namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja. V času akcije so policisti preizkusili 15.001 voznika, od tega so pri 14.865 preverjali, ali vozijo pod vplivom alkohola, pri 136 pa, ali vozijo pod vplivom drog.

Pozivajo k odgovornemu obnašanju v prometu

Neustrezno psihofizično stanje voznikov ima po navedbah policije še vedno najpomembnejši posredni vpliv na nastanek prometnih nesreč, saj je približno desetina prometnih nesreč povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola.

V zadnjih letih pa se policisti vse večkrat srečujejo tudi z vozniki, ki povzročijo prometne nesreče pod vplivom prepovedanih droge ali drugih psihoaktivnih snovi. Zato policisti vse voznike pozivajo k odgovornemu obnašanju v prometu.

»Za volan sedajte le v ustreznem psihofizične stanju, sicer si poiščite varen alternativen prevoz,« so zapisali.