Ne boste verjeli, koliko jih je policija ujela med maratonom nadzora hitrosti

V petkovem maratonu nadzora hitrosti, ki je potekal na 600 lokacijah po vsej Sloveniji, so policisti skupaj ugotovili 897 prekoračitev hitrosti, največ, 583 v naseljih. 639 voznikom so izdali plačilni nalog ali pa bo zoper njih izveden ustrezen prekrškovni postopek, 146 jih je globo plačalo na kraju, 112 voznikov pa je bilo opozorjenih. Kot so danes sporočili s policije, so policisti na cestah izven naselij ugotovili 123 prekoračitev hitrosti, na avtocestah in hitrih cestah pa 191.

Neprilagojena hitrost - glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč

Neprilagojena hitrost je še vedno glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč, saj se je v zadnjih letih približno petina nesreč zgodila prav zaradi tega. Pri smrtnih prometnih nesrečah je ta delež še veliko večji - v zadnjih letih se giba okrog 37 odstotkov, so poudarili v sporočilu za javnost.

»Namen maratona nadzora hitrosti je umirjati hitrosti na naših cestah. Namreč, vozniki lahko z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomorejo k večji prometni varnosti. Želimo si, da bi s takšno vožnjo nadaljevali tudi takrat, kadar ne potekajo tovrstni poostreni nadzori,« so zapisali.

Akcije še ni konec

Policisti zato znova pozivajo voznike k previdni vožnji in naj prilagodijo hitrost vožnje omejitvam, svojim sposobnostim ter razmeram na cesti. Minuli teden sta Agencija za varnost prometa in policija izvedla pomladno preventivno akcijo za zmanjševanje hitrosti na cestah. V Sloveniji in večini držav EU pa je v petek potekal maraton nadzora hitrosti.

Agencija za varnost prometa je pred začetkom preventivne akcije izpostavila, da se je lani zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo skoraj 3500 prometnih nesreč, kar je 17 odstotkov več kot v prejšnjem letu. Zmanjšalo pa se je število umrlih, ki je doseglo najnižje število v zadnjih petih letih.

Zaradi neprilagojene hitrosti je po podatkih agencije lani umrlo 26 ljudi, kar je za približno polovico manj umrlih kot v prejšnjem letu in najnižje število z zadnjih petih letih. Povečalo pa se je število lažje in hudo poškodovanih, ki je doseglo najvišje število v zadnjih petih letih in bilo za približno petino višje kot v letu 2022.

Akcijo bosta agencija in policija sicer izvajali še med 5. in 11. junijem ter 7. in 13. avgustom.