Ne boste verjeli, koliko je vozil romunski voznik po naši avtocesti

Celjski policisti so v ponedeljkovem poostrenem nadzoru prometa na štajerski avtocesti pri naselju Gotovlje, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 130 kilometrov na uro, zaznali romunskega voznika, ki je v smeri proti Celju vozil 202 kilometra na uro. Oglobili so tudi madžarskega voznika vlečnega vozila zaradi uničenih pnevmatik.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so romunskemu vozniku za storjen prekršek izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in izrekli devet kazenskih točk.

Vlečno vozilo madžarskega voznika, ki je imelo na četrti in peti osi popolnoma uničeni desni pnevmatiki, so policisti izločili iz prometa. Voznik prav tako ni imel pravilno zavarovanega tovora v priklopnem vozilu. Policisti so mu izdali plačilni nalog v višini 520 evrov, prav tako pa tudi plačilni nalog za pravno osebo iz Madžarske v višini 3000 evrov.

Policija svetuje

Celjski policisti so v ponedeljkovem nadzoru, katerega poudarek je bil na ugotavljanju prekrškov nezadostne varnostne razdalje in prekoračitev hitrosti, sicer zaznali 48 kršitev zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, med njimi 37 kršitev pri voznikih osebnih vozil in 11 kršitev pri voznikih tovornih vozil, ter dve prekoračitvi hitrosti.

Policisti svetujejo, da naj vozniki vozijo z ustrezno varnostno razdaljo ter prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cestah.