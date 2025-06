Ne boste verjeli, koliko denarja bi Moldavci odnesli, če jih ne bi pregnal alarm

Moldavci romunskega rodu, 27-letni Dumitru Bordei, 24-letni Valeriu Florea in 31-letni Constantin Pupusoi, so pred sodnico mariborskega okrožnega kazenskega sodišča Nino Grdinić prikorakali s podpisanim sporazumom o priznanju krivde. Čeprav jih je le nekaj smole ločilo od 406.710 evrov, so se s tožilstvom dogovorili, da bodo na sodniji v en glas priznali krivdo ter vsak posebej povedali »obžalujem, kar sem storil«, za to pa bodo kaznovani z le 10 meseci zapora.

Z blackboxom do bogastva

Osmega februarja letos so se s citroënom C5 francoskih registracij pripeljali do bankomata v Malečniku. Eden od njih je s pršilom črne barve zatemnil videonadzorno kamero na bančnem avtomatu v lasti OTP banke, drugi je s plinskim ročnim grelnikom zarezal v njegovo pročelje, tretji pa je opravljal stražarsko nalogo, torej je opazoval okolico, da jih ne bi kdo zasačil.

Šlo je za tako imenovani blackbox napad, ko storilci zatemnijo kamero na bankomatu, nato z gorilnikom zarežejo v njegovo pročelje, da lahko svoj računalnik priključijo neposredno na podajalnik denarja. S tem popolnoma prevzamejo nadzor nad bankomatom, ta pa jim dobesedno izbruha ves denar, ki je v njegovem nedrju. V malečniškem primeru je bilo to torej več kot 400 tisočakov, toda tik pred uspelim vlomom se je oglasila alarmna naprava ter jih pregnala. Policisti so jih kmalu ujeli v bližnjem Lenartu.

82.680 evrov jim je izbruhal bankomat v Podgradu. FOTO: Danijel Cek/Primorske novice

Glede na način njihovega dela zna biti, da so v Sloveniji vlomili ali poskušali vlomiti v še nekdaj drugih avtomatov, katerih fotografije so imeli naložene na mobilnih telefonih (v Markovcih, na Dunajski cesti v Ljubljani, v Vitomarcih, Zgornji Hajdini in torej Malečniku). Iz bankomata v Markovcih je denimo po blackbox napadu izginilo kar 290 tisoč evrov, toda kaj, ko jim tega ne morejo dokazati, in tako so bili obsojeni le za poskus vloma v malečniškega. Kazen je 10 mesecev zapora, stranska pa petletni izgon iz Slovenije. In povrniti morajo škodo OTP banki, nekaj več kot 4000 evrov. Veliko globlje bo sicer moral seči v žep prvoobtoženi Bordei, ki je bil obsojen za dve kaznivi dejanji velike tatvine.

Ko so ga aretirali zaradi Malečnika, so namreč njegove biološke sledi razkrile, da je imel prste vmes tudi pri vlomu v bankomat v Podgradu pri Ilirski Bistrici. Blackbox akcija je v začetku lanskega decembra uspela, Bordei pa je kriv, da je skupaj z neznanimi sostorilci iz njega sunil 82.680 evrov. Za to dejanje je bil obsojen na leto dni ječe, enotna pa zanj znaša 20 mesecev zapora. Lastnica avtomata, banka Intesa Sanpaolo, od njega zahteva tudi povrnitev škode, 86.095 evrov.

Malo verjetno je, da bodo Moldavci kar koli plačali. Čeprav so morda z vlomi v bančne avtomate v Sloveniji in drugod obogateli, so njihovi odvetniki sodnico prepričali, da so brezposelneži revni kot cerkvene miši. Zato jih je milostno oprostila plačila stroškov kazenskega postopka.

5 let bo trajal izgon.

Dva iz trojice, ki je od februarja v priporu, bosta že kmalu zadihala zrak svobode, saj je le malo verjetno, da bosta kazen prestala v celoti. Verjetno bosta posel nadaljevala, le znova si bosta morala nabaviti pripomočke za blackbox operacije. Mariborsko sodišče jim je namreč te, ki so jih uporabili v Malečniku, zaseglo. Gre za čitalnik kartic, izolacijo kabla, ščipalke krokodilček, lepilni trak, črni sprej, ročni plinski grelnik, preklopni nož, troje klešč, izvijač in plinski grelnik z rezilom.