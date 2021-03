Ne boste verjeli, kje so našli pogrešano štiriletnico

Koprski policisti so v ponedeljek ob 14.39 prejeli klic staršev štiriletnice iz vasi v okolici Kopra, da je pogrešana. Policistom so povedali, da jo že nekaj časa iščejo, a je ne najdejo. Policisti so nemudoma ukrepali in jo našli pod posteljo, kamor se je skrila in tam zaspala.



Iz Kopra so policisti poročali še o enem nenavadnem primeru. Sredi dneva so bili obveščeni, da je nekdo vlomil v zaprt hotel v Portorožu. Osebo je opazilo več ljudi. Na podlagi opisa in drugih konkretnih informacij so policisti 46-letnega domačina kmalu zatem prijeli. Sledi kazenska ovadba.

