Ne boste verjeli, kako pijan je vozil že ob 8. uri. Globa bo visoka ...

Policisti PP Brežice so v ponedeljek okoli 8. ure med kontrolo prometa v naselju Mostec zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,26 miligrama alkohola (2,6 g/kg) so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Globa bo visoka

O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se za kršitev vozniku izreče globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.